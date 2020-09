Amnesty: Mer enn 7.000 helsearbeidere døde av koronaviruset

utenriks

Ifølge Amnesty er det bekreftet at minst 1.320 helsearbeidere har mistet livet på grunn av koronaviruset i Mexico. USA (1.077) og Brasil (643) følger på plassene bak.

Amnesty mener det er bekymringsfull at også Sør-Afrika (240) og India (573) har registrert mange dødsfall blant helsearbeidere, ettersom viruset her er på fremmarsj.

– At over 7.000 mennesker har dødd mens de har prøvd å redde andre i en krise, er tall på en slående skala, sier Steve Cockburn i Amnesty.

– Hver helsearbeider har krav om å være trygge på jobb, og det er en skandale at så mange betaler den ultimate prisen, sier Cockburn, som er leder for økonomisk og sosial rettferdighet i Amnesty.

Amnesty ber om et internasjonalt samarbeid som kan sikre at alle helsearbeidere har nødvendig utstyr for å minimere smitterisikoen.

– Vi ber alle lands myndigheter ta raske grep for å beskytte livene til helsearbeidere. I tillegg til en økning i beskyttelsesutstyr, må de lytte til helsearbeidere som snakker ut om arbeidsforholdene, og respektere deres rett til å organisere seg, sier Cockburn.

