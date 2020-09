Trump ba støttespillere bryte loven og stemme dobbelt

utenriks

Trump oppfordret onsdag støttespillere i North Carolina til å stemme både via post og ved valgurnene.

Ifølge Trump vil det være en god måte å teste om systemene som skal motarbeide valgfusk er «så gode som de sier», tilsynelatende med henvisning til opposisjonen.

– La folk sende inn stemmen og la dem gå og stemme etterpå. Om systemene deres er så gode som de sier at de er, vil folk åpenbart ikke være i stand til å stemme, sa Trump ifølge NBC News.

Det er ulovlig å stemme mer enn én gang ved valg.

Blir ikke registrert

Valgmyndighetene i North Carolina avviser imidlertid Trumps påstander, og gjør det klart at en dobbeltstemme ikke vil bli telt i høstens valg.

Talsmann for valgmyndighetene, Patrick Gannon, forklarer at en person som allerede har stemt via post vil bli avvist ved valglokalet. Dersom personen stemmer i valglokalet først, og poststemmen ankommer etter dette, vil den bli forkastet.

– Å stemme dobbelt med vilje, er en forbrytelse, understreker Gannon overfor New York Times.

Påstander om valgfusk

Trump har gjentatte ganger forsøkt å så tvil om sikkerhetsrutinene rundt stemmegivning via post, før et valg der rekordmange amerikanere trolig vil stemme via post, på grunn av koronapandemien.

Trump hevder at poststemming fører til utbredt valgfusk og er fordelaktig for Demokratene. Det finnes imidlertid ikke bevis for at poststemming gagner noen av de to store partiene.

Trump-administrasjonen og Republikanernes nasjonalkomité har rettet søksmål mot flere delstater som har tatt grep for å gjøre stemmegivning via post mer tilgjengelig før høstens valg.

Barr-intervju

Justisminister William Barr fremmet også påstander om at stemmegivning via post fører til valgfusk i et intervju med CNN onsdag kveld.

Ifølge Barr er det fordi andre land kan sende inn tusenvis av falske stemmesedler. Da han ble spurt hva han baserte påstanden på, svarte Barr at han «baserer det på logikk».

Påstanden om at utenlandske makter vil påvirke valget gjennom poststemmer, er imidlertid avvist av både eksperter og etterretningstjenesten, ifølge CNN.

– Folk er bekymret for utenlandsk påvirkning, og om vi bruker et valgsystem som delstatene først nå forsøker å innføre, åpner det døra for mulige forfalskninger, sa Barr.

