Børsfallet fortsatte i USA

Etter en turbulent handledag ble imidlertid noteringene ved stengetid på Wall Street noe høyere enn tidligere på dagen. Teknologiaksjene var igjen i fokus, og selskaper som Facebook, Amazon og Googles morselskap Alphabet endte ned.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,8 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,3. Industriindeksen Dow Jones falt rundt 0,6 prosent.

Noen spesiell utløsende faktor for investorenes nedsalg i teknologisektoren utpekes ikke, men analytikere har påpekt at teknologiaksjene har hatt en voldsom oppgang så lang i år, og at et tippepunkt nå kan være nådd.

Mandag er Labor Day i USA, og børsene holder stengt.

(©NTB)