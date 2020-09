utenriks

– Hvis Russland de neste dagene ikke hjelper til med å oppklare hva som skjedde, kommer vi å tvinges til å diskutere mottiltak med våre allierte, sier Maas til avisen Bild.

Navalnyj ble plutselig syk på et fly i Sibir 20. august og ligger nå i koma på et sykehus i Berlin. Tyske myndigheter sier tester viser at han er blitt forgiftet av nervegiften novitsjok.

Russiske myndigheter avviser at de har noe med forgiftningen å gjøre.

