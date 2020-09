Australia vil tilby gratis koronavaksine tidlig i 2021

utenriks

Dersom «de lovende testene viser seg å være vellykket», vil Australia motta 84,8 millioner vaksinedoser fra University of Oxford og legemiddelgiganten AstraZeneca, i tillegg til en versjon fra University of Queensland og selskapet CSL, opplyser myndighetene.

– Ved å sikre en avtale om produksjon og forsyning vil innbyggere i Australia bli blant de første i verden til å motta en sikker og effektiv vaksine, dersom den blir godkjent, sier statsminister Scott Morrison.

Han legger til at det ikke er noen garanti for at disse vaksinene viser seg å være vellykket, men at avtalen «skyver Australia fremst i køen».

Etter planen skal landet få de første 3,8 millioner dosene så tidlig som i januar 2021 og resten av dosene gjennom året. Begge vaksinene blir tilbudt gratis.

(©NTB)