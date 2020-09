Mann dømt til livstid for terrorangrep på nattklubb i Istanbul

utenriks

Nattklubben Reina var full av folk som feiret nyttårsaften da en mann like over midnatt 1. januar 2017 gikk inn på nattklubben og begynte å skyte.

79 ble såret, og de fleste av de 39 drepte var utlendinger. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, og ekstremistgruppa IS tok siden på seg ansvaret for angrepet. Usbekeren Abdulkadir Masharipov ble av tyrkisk politi pågrepet to uker senere.

Rettssaken mot ham og ytterligere 56 personer som er tiltalt i saken, startet i desember 2017. Masharipov sto blant annet tiltalt for drap og medlemskap i en terrorgruppe.

