Utenriksminister Heiko Maas uttrykte mandag bekymring for hva som har skjedd med Kolesnikova. Samtidig ba han om at alle politiske fanger i Hviterussland må løslates.

Opposisjonens samordningsråd har oppgitt at Kolesnikova ble bortført på gaten sammen med to andre nære medarbeidere.

Forsvinningen skjer etter at det søndag var en ny masseprotest der rundt 100.000 mennesker krevde at president Aleksandr Lukasjenko går av. I alt 633 personer ble pågrepet under protesten, ifølge myndighetene.

