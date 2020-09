Avis: Svenske IS-kvinner pågrepet i Tyrkia

utenriks

Kvinnene er angivelig pågrepet etter å ha blitt smuglet over grensa fra Syria.

Expressen oppgir ikke kilden til opplysningene, men svensk UD bekrefter at de følger med på situasjonen i grenseområdene.

– Vi kjenner til at det finnes opplysninger om at et fåtall kvinner og medfølgende barn skal befinne seg i de syrisk-tyrkiske grensetraktene, skriver det svenske utenriksdepartementet i en epost til avisa.

I sommer kom det rapporter om flere svenske og finske kvinner og barn som hadde rømt fra al-Hol-leiren i et kurdiskkontrollert område nordøst i Syria.

