Skjerpede koronarestriksjoner nordvest i England

Helseminister Matt Hancock sier at det har vært en betydelig økning i antall positive koronatester i Bolton nordvest i England, spesielt fra puber. Det er nå registrert 120 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i byen, noe som er det høyeste i landet.

– Økningen i antall tilfeller i Bolton skyldes delvis at personer i 20- og 30-årene sosialiserer. Vi vet dette ut fra kontaktsporing, sa Hancock til Parlamentet tirsdag.

Han ga også beskjed om at restauranter, puber og kafeer i Bolton i tiden framover kun får selge hentemat.

Antall nye smittetilfeller per døgn har den siste tiden økt kraftig i Storbritannia. Søndag og mandag lå økningen på nesten 3.000 per dag, noe som er dobbelt så høyt som for bare en uke siden. Tirsdag ble det registrert 2.420 nye smittetilfeller.

I andre deler av den nordlige og nordvestlige delen av England skal imidlertid flere restriksjoner heves onsdag, deriblant i Burnley, Stockport og Bradford.

I Glasgow i Skottland blir imidlertid koronarestriksjoner gjeninnført. Der advares det blant annet mot å gå på besøk hjemme hos folk. Tiltakene vil vare i to uker etter at det ble registrert 66 nye tilfeller i Glasgow og omegn tirsdag.

Storbritannia er blant de land i Europa som har vært hardest rammet av koronapandemien, med over 41.500 koronarelaterte dødsfall.

