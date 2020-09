FN: Krigsforbrytelsene i Jemen må etterforskes

utenriks

Alle parter i Jemen har gjort seg skyldige i alvorlige krigsforbrytelser og tar null hensyn til innbyggere i det utarmede landet, konkluderer en ekspertgruppe fra FN.

FN kaller Jemen vår tids verste humanitære krise og mener at de ansvarlige nå må stilles til ansvar.

I en rapport til FNs menneskerettsråd i Genève legger ekspertgruppen fram det de kaller beviser for at både Houthi-bevegelsen som har makten i hovedstaden Sana, separatistene i Det sørlige overgangsrådet og Emiratene som støtter dem, samt Saudi-Arabia som har ført en massiv bombekrig mot houthiene siden våren 2015, har mye å svare for.

Drap og tortur

Ekspertene slår fast at det er gode grunner til å anta at de alle har gjort seg skyldige i vilkårlige drap, seksuelle overgrep, tortur, rekruttering av barnesoldater og andre brudd på folkeretten.

– Ekspertgruppen ber FNs sikkerhetsråd om å bringe situasjonen i Jemen inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og utvide listen over personer som er underlagt Sikkerhetsrådets sanksjoner, heter det i rapporten.

Massiv bombing

Houthi-bevegelsen tok kontroll over Jemens hovedstad Sana høsten 2014, etter flere år med kaotiske tilstander i landet.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem, sammen med De forente arabiske emirater og flere andre land i regionen.

Over 100.000 mennesker er ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) siden trolig drept i krigen, millioner lever på randen av sult og 80 prosent av innbyggerne er helt avhengige av nødhjelp utenfra.

FN kaller Jemen vår tids verste humanitære krise og har gjentatte ganger slått alarm og bedt om mer nødhjelp.

(©NTB)