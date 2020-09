Fem drept i opptøyer etter anklager om politivold i Bogota

utenriks

Ifølge colombianske medier ble minst 15 politistasjoner angrepet av rasende og steinkastende demonstranter i Bogota. Også i byene Medellin og Cali ble politistasjoner angrepet.

Fem mennesker er ifølge myndighetene drept under opptøyene, men omstendighetene er ikke kjent.

Opptøyene brøt ut etter at den 46 år gamle flyingeniøren Javier Ordonez døde etter en pågripelse i Bogota tirsdag.

Ordonez og flere venner ble stanset av politiet og anklaget for å drikke alkohol på offentlig sted. En video fra pågripelsen viser hvordan han blir lagt i bakken og flere ganger gitt elektrosjokk, til tross for at han og andre på stedet gjentatte ganger ba de to politifolkene om å stanse.

Ordonez ble deretter tatt med til en politistasjon, der han skal ha blitt mishandlet. Han ble senere overført til et sykehus, der han døde.

President Ivan Duque og forsvarsminister Carlos Holmes Trujillo understreker at de har nulltoleranse for politivold og lover gransking.

Trujillo utlover også belønning til dem «som pågriper de som sto bak drap på fem personer» under opptøyene i Bogota.

(©NTB)