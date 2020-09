Storbrann i havneområdet i Beirut

utenriks

Ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA brenner det torsdag i et lager, og bilder i sosiale medier viser tung svart røyk som velter opp fra området. Den libanesiske hæren opplyser at det brenner i et lager med olje og dekk i den tollfrie sonen i havnen.

Store brannmannskaper er satt inn, og helikoptre dumper store vannmengder over den brennende lagerhallen. Et videoklipp som er lagt ut på internett, viser skrekkslagne arbeidere som flykter fra brannstedet.

Beiruts guvernør Marwan Abboud og statlige myndigheter ber folk og biler holde seg unna hovedgatene, slik at brannbilene kan komme fram.

Det er ikke kjent hva som har utløst brannen i området, der nærmere 3.000 tonn ammoniumnitrat eksploderte og forårsaket enorme ødeleggelser 4. august.

Eksplosjonen kostet nærmere 200 mennesker livet, 6.500 ble skadd og tusenvis av bygninger i den libanesiske hovedstaden ble ødelagt.

