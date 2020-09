Tre døde i skogbranner i Nord-California

utenriks

To av de døde ble funnet sammen, mens en tredje person ble funnet på et annet sted. En av dem skal ha blitt funnet i en bil, og ser ut til å ha forsøkt å flykte fra flammene, opplyser politiet.

Brannen nordøst for San Francisco truet flere samfunn, og kraftig vind har forsterket brannen, som har svidd av en 40 kilometer lang sti gjennom et uttørket fjellområde.

Hundrevis av hjem og andre bygninger har fått skader eller er helt ødelagt på grunn av brannen.

Byen Paradise, som brant helt ned til grunnen for to år siden i den dødeligste brannen i Californias historie, er på nytt truet. Det har ført til panikk og trafikkaos når innbyggerne forsøker å forlate byen.

Den såkalte North Complex-brannen er en av et tjuetalls branner som herjer i delstaten. Meteorologene melder at bedre værforhold snart gir brannmannskaper hjelp til å bekjempe de overveldende flammene.

I Washington brant et større område på en eneste dag enn det som normalt brenner på et helt år. Skogbranner tvang også folk på flykt i Oregon og Idaho, mens kaldere vær bidro til at branner i Colorado og Montana roet seg.

Siden midten av august har branner i California krevd åtte menneskeliv, ødelagt mer enn 3.600 bygninger, svidd av gamle kjempegrantrær og krattskog og ført til evakuering i bebyggelser nær kysten, i vinområdene og i fjellområdet Sierra Nevada.

