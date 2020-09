Twitter åpner for å fjerne ubekreftede resultater under presidentvalget

utenriks

Fra og med neste uke innfører Twitter nye retningslinjer. De går ut på at selskapet vil merke feilaktig eller villedende meldinger som kan undergrave publikums tillit til valget.

Ifølge selskapet omfatter dette også ubekreftede meldinger om valgfusk og ødelagte stemmesedler.

Avgjørelsen kommer etter økt bekymring for når valgresultatet kommer til å være klart. Opptellingen av stemmer kan komme til å drøye ettersom det er ventet at langt flere vil stemme per post, en prosess som Trump allerede har antydet vil føre til valgfusk.

