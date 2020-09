Woodward: Trump skrøt av å ha reddet Saudi-Arabias kronprins etter Khashoggi-drapet

utenriks

I ett av intervjuene i boka, som lanseres neste uke, tar Trump æren for at søkelyset mot kronprinsen forsvant etter at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018.

Her forsvarer også Trump kronprins Mohammed bin Salman i forbindelse med det grufulle drapet, som ble utført av saudiarabiske etterretningsfolk mot en landsmann som var kritisk mot kronprinsen.

– Jeg reddet ham. Jeg greide å få Kongressen til å la ham være. Jeg greide å få dem til å slutte, sier Trump i boka, som blir utgitt 15. september.

Presidenten gjør også et poeng ut av at kronprinsen selv nekter for å være innblandet.

– Han kommer alltid til å si at han ikke gjorde det. Han sier det til alle, og ærlig talt så er jeg glad for at han sier det. Men han vil si det til deg, han vil si det til Kongressen, og han vil si det til alle. Han vil aldri si at han gjorde det, sier Trump.

Opprørte amerikanere

Drapet på Khashoggi, som var bosatt i USA ett års tid og hadde skrevet kritiske kommentarer om kronprinsen i Washington Post, opprørte amerikanske politikere. Men Trump-administrasjonen sto trofast ved Saudi-Arabias side, og sørget blant annet for å inngå en våpensalg-avtale verdt 8 milliarder dollar – uten at den ble behandlet i Kongressen.

I intervjuet med Woodward forsvarer Trump seg ved å vise til at Saudi-Arabia er en stor importør av amerikanske produkter, deriblant våpen.

– Han sier veldig tydelig at han ikke gjorde det. Bob, de brukte 400 milliarder dollar i løpet av ganske kort tid, sier han i intervjuet, som er ett av 18 som Woodward har hatt med Trump siden desember i fjor.

Kvalt og partert

Khashoggi var på konsulatet for å ordne med dokumenter som han trengte for å kunne gifte seg med sin forlovede, som sto utenfor og ventet. Minutter etter at han gikk inn i bygningen, ble han kvalt, hvorpå liket ble partert og fraktet ut av bygningen, ifølge tyrkiske og amerikanske tjenestemenn.

Mandag omgjorde en saudiarabisk domstol dødsdommene for fem personer som er kjent skyldig i drapet. De ble i stedet dømt til lange fengselsstraffer. Journalistens forlovede kaller dommene en farse, og en FN-rapportør mener at de er helt uten moralsk og juridisk legitimitet.

(©NTB)