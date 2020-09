Kina og India enige om å trappe ned grensekonflikt

utenriks

På et møte mellom landenes utenriksministre i Russland ble landene enige om å «holde tilstrekkelig avstand og dempe spenningen» i området, melder det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Mandag beskyldte landene hverandre for å ha løsnet skudd i det omstridte grenseområdet. Forrige gang det ble bekreftet at det var løsnet skudd ved den omstridte grensa i Ladakh-regionen, var for flere tiår siden.

For å unngå dødelige sammenstøt, har Kina og India i mange år forholdt seg til en avtale om ikke å bruke skytevåpen i Ladakh. Men de siste månedene har forholdet mellom de to naboenes styrker vært svært spent, og minst 20 soldater ble drept i et sammenstøt i juni.

Kina og India har ikke satt en tidsfrist for når de flere tusen soldatene skal trappe ned konfrontasjonen som har pågått siden mai, men de er enige om å «opprettholde fred og ro i grenseområdet og unngå handlinger som kan tilspisse situasjonen».

(©NTB)