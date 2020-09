Oregon forbereder seg på mange døde i skogbrannene

utenriks

Minst fire mennesker er funnet døde i brannene, og mange er fortsatt savnet i brannene sør i Oregon nær Medford og i nord nær delstatshovedstaden Salem, opplyste Brown fredag ettermiddag lokal tid.

Brannene herjer i områder som til sammen utgjør over 400.000 hektar, noe som er ny rekord. De kraftige brannene har tvunget 40.000 innbyggere bort fra hjemmene sine, og 500.000 har fått beskjed om å evakuere eller forberede seg på det. Det er en justering fra torsdag, da myndighetene ga ordre om at en halv million innbyggere i delstaten måtte evakuere.

Skogbrannen har også nærmet seg Portland og gitt byen den dårligste luftkvaliteten i verden, ifølge det sveitsiske selskapet IQAir. Det er innført unntakstilstand i området i og rundt byen.

– Vi forbereder oss på massedød, basert på det vi vet og antall bygninger som er tapt, sa Andrew Phelps, direktør for Oregons krise- og beredskapsetat, på en pressekonferanse fredag.

Guvernør Brown sier foreløpige rapporter fra politiet indikerer at mange er savnet i utkanten av Portland.

California frykter flere døde

Mer enn 20.000 brannmannskaper kjemper mot flammene i på vestkysten av USA og 16 personer har denne uken mistet livet i brannen i delstatene California, Oregon og Washington.

Brannene i California har et omfang som savner sidestykke. En av dem, som har fått navnet August Complex fire, er større enn noen annen kjent brann i Californias historie. Den startet som nærmere 40 ulike mindre branner og dekker nå et over et 302.000 hektar stort område, over 3.000 kvadratkilometer.

– Vi venter at tallet på døde kan øke når vi undersøker områder som har vært herjer av brann og når røyken letter, sa Californias guvernør Gavin Newsom da han fredag besøkte et brannrammet område nær den såkalte North Complex-brannen.

Mange branner

I alt 28 større branner er aktive i California, og de har svidd av et 1,25 millioner hektar stort område i år. Det er et 26 ganger større område enn i fjor.

Den dødeligste av brannene er North Complex Fire nord i California. Den har så langt krevd ti menneskeliv og ytterligere seksten er savnet.

Samtidig har folk i byen Paradise, der 85 mennesker døde i skogbrann i 2018, fått beskjed om på forberede evakuering.

En video hos avisen The Oregonian viser byen Blue River, med om lag 800 innbyggere, som er svartsvidd og helt utbrent.

Bedre vær i vente

Brannene på USAs vestkyst tiltok som følge av kraftig vind og høye temperaturer i uken som gikk.

Guvernør Kate Brown håper nå at det verste tilbakelagt og at bedre vær kan bidra til å kontrollere brannene.

– Vi forventer kaldere og fuktigere luft de neste dagene, noe som er veldig godt nytt, sier Brown.

