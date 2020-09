Amerikanske myndigheter går gjennom Oracles forslag til Tiktok-avtale

utenriks

Oracle bekreftet mandag at Tiktoks kinesiske eierselskap har plukket dem ut som teknologipartner. Nyheten kom etter at Tiktoks kinesiske eier søndag sa nei til Microsoft.

Oracles talskvinne Deborah Hellinger sier hun kan bekrefte uttalelser fra USAs finansminister Steven Mnuchin, som mandag sa til CNBC at Tiktoks morselskap Bytedance har sendt forslaget til amerikanske myndigheter for godkjenning.

Skal gjennomgå mulig avtale

Det hvite hus vil denne uken gå gjennom en potensiell avtale, der Oracle vil inngå i et partnerskap for Tiktoks amerikanske virksomhet, ifølge finansministeren.

– Komiteen for utenlandske investeringer i USA (CFIUS) vil først møtes for å gjennomgå forslaget og deretter komme med anbefalinger til president Donald Trump denne uken, sier Mnuchin til CNBC.

Mnuchin har antydet at avtalen inneholder en plan for å åpne et amerikansk hovedkvarter for Tiktok – noe som vil føre til opprettelse av 20.000 arbeidsplasser i landet.

Microsofts bud avvist

Microsoft, i samarbeid med butikkjeden Walmart, var regnet som favoritt, men IT-giganten opplyste søndag at de ikke fikk gjennomslag hos kinesiske Bytedance, som eier Tiktok.

– Bytedance har i dag informert oss om at de ikke kommer til å selge Tiktoks amerikanske virksomhet til Microsoft. Vi er sikre på at vårt bud ville ha vært bra for Tiktoks brukere og samtidig ivaretatt nasjonal sikkerhet, heter det i en uttalelse fra Microsoft.

En talskvinne for Microsoft ønsker ikke å si hvorfor budet ble avvist, og Tiktok har ikke svart på forespørsler om en kommentar.

Krav fra Trump

President Donald Trump har med henvisning til USAs nasjonale sikkerhet krevd at kinesiske Bytedance selger Tiktoks virksomhet i USA. Dersom det ikke skjer innen 20. september, vil appen i praksis bli forbudt i USA. Trump er bekymret for at Tiktok deler opplysninger om amerikanske brukere med kinesiske myndigheter. Tiktok avviser dette og sier data om brukerne i USA lagres i USA, med backup i Singapore.

De amerikanske presidenten har utstedt en ordre som gjør det ulovlig for amerikanske borgere og selskaper å handle med Tiktok fra 20. september. Dermed kan den forsvinne fra mobilgigantenes app-butikker i USA, og selskapets ansatte risikerer å ikke få lønn.

Den populære videoappen har over 100 millioner brukere i USA. Tiktok har gått til sak mot amerikanske myndigheter og mener Trumps ordre er grunnlovsstridig.

Usikkert

Det er uansett usikkert om den ventede avtalen mellom Bytedance og Oracle er nok til å tilfredsstille amerikanske myndigheter. En anonym kilde sier til Wall Street Journal, som var først ute med nyheten om at Microsoft var avvist, at avtalen trolig ikke struktureres som et direkte salg.

Kina har endret sine eksportregler, og salg av kunstig intelligens krever godkjenning på regjeringsnivå. Mange mener Tiktoks algoritmer vil omfattes av denne regelen.

Ifølge analytiker Daniel Ives i Westburn Securities kan et teknologipartnerskap innebære at Oracle leverer en teknologisk løsning som beroliger Trump-administrasjonen når det gjelder de nasjonale sikkerhetsaspektene rundt håndteringen av brukerdata.

(©NTB)