Californias guvernør til Trump: – Klimaendringene er reelle

Under sitt besøk i California mandag ble Trump orientert om situasjonen og møtte brannmannskaper.

– Klimaendringene er reelle, og det forverrer dette, sa Newsom om skogbrannene som for tiden herjer langs USAs vestkyst. Han takket samtidig presidenten for den føderale hjelpen til å bekjempe brannene.

Trump motsa ikke direkte guvernørens bemerkninger.

En viss oppmerksomhet vekket imidlertid en utveksling mellom presidenten og lederen for Californias byrå for naturressurser, Wade Crowfoot. Trump sa at «det vil begynne å bli kjøligere. Bare vent.»

– Jeg skulle ønske vitenskapen var enig med deg, svarte Crowfoot.

Newsom innrømmet på sin side at delstaten har mer arbeid å gjøre når det kommer til skogsforvaltning.

Både under årets og fjorårets skogbranner har Trump antydet at den viktigste årsaken til brannene er dårlig skjøtsel av skogene.

