Politico: Iran planlegger attentat på amerikansk ambassadør

Politico viser til en kilde i president Donald Trumps administrasjon, som igjen viser til en hemmeligstemplet rapport fra amerikansk etterretning.

Ifølge rapporten vurderer Iran å gjennomføre et attentat mot USAs ambassadør i Sør-Afrika, Lana Marks, noe amerikansk etterretning skal ha vært kjent med siden i vår.

Irans ambassade i Pretoria skal være involvert i planen, og 66 år gamle Marks, som har vært omgangsvenn med Trump i over 20 år, skal være orientert om trusselen.

Marks ble født i Sør-Afrika og snakker flere av landets språk, blant dem afrikaans og xhosa. Hvorfor hun eventuelt skulle bli mål for Iran, er uklart. Hun er ikke kjent for å ha noen tilknytning til landet eller USAs politikk overfor Iran.

I 2015 avdekket Al Jazeera og The Guardian at iransk etterretning var svært aktive i Sør-Afrika og hadde bygd opp et stort nettverk der.

