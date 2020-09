Beslutning om nedstengning i Madrid utsatt

utenriks

Onsdag formiddag opplyste visehelsesjef i byen, Antonio Zapatero, at flere arbeiderklassenabolag sør i byen skulle stenges ned fra kommende helg som følge av den kraftige smitteøkningen.

Men senere opplyste en talsmann for regionpresident Isabel Diaz Ayuso at ingenting er vedtatt ennå.

Avisen El Pais kaller ubesluttsomheten en informasjonskatastrofe og sier det nå er frykt for at mange i nabolagene det er snakk om, nå vil flytte bort og dermed spre eventuell smitte.

Zapatero hadde sagt at det er viktig å begrense smitten før kaldere vær gjør det lettere for smitten å spre seg. Han viste til at mange i løpet av sommeren har tenkt mindre på smitte ved å være flere sammen, ofte uten munnbind og sosial distansering.

Spania er et av de hardest rammede landene i Europa, og Madrid står for tiden for rundt 40 prosent av de nye smittetilfellene.

