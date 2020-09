Deler av Madrid stenges ned igjen

utenriks

Trolig blir flere arbeiderklassenabolag sør i byen stengt ned som følge av den kraftige smitteøkningen, ifølge visehelsesjef i Madrid, Antonio Zapatero.

Han sier det er viktig å begrense smitten før kaldere vær til høsten og vinteren gjør det lettere for smitten å spre seg.

Han viser til at mange i løpet av sommeren har tenkt mindre på smitte ved å være mange sammen, ofte uten munnbind og sosial distansering.

Spania er et av de hardest rammede landene i Europa, og Madrid står for tiden for rundt 40 prosent av de nye smittetilfellene.

