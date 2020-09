FN-gransking knytter Venezuelas president til forbrytelser mot menneskeheten

utenriks

Utenomrettslige drap, systematisk bruk av tortur, bortføringer og tilfeldige pågripelser er blant anklagene som rettes mot Maduros regime i den første rapporten fra de uavhengige ekspertene. De har på oppdrag fra FNs menneskerettighetsråd gransket forholdene i det søramerikanske landet.

Funnene i rapporten er basert på nesten 3.000 saker som er gransket eller undersøkt, skriver nyhetsbyrået AP.

– Lederne visste

Ekspertene mener det er rimelig grunn til å tro at både presidenten, forsvarsministeren og innenriksministeren var klar over forbrytelsene begått av sikkerhetsstyrker eller etterretningsorganer. Samtidig skal toppledere både ha hatt makten over og innsyn i hva sikkerhetsstyrkene foretok seg, noe som innebærer at de også bærer et ansvar for det som har skjedd.

Ekspertene mener at de som står bak, må stilles til ansvar, blant annet for å sikre at det ikke skjer igjen.

Det var i fjor at FNs menneskerettighetsråd ga ekspertene mandat til å granske menneskerettsbrudd i Venezuela. Rapporten vil trolig forsterke kritikken mot Maduros regjering, både i Venezuela og i utlandet.

– Systematisk angrep

Ifølge de tre forfatterne, som er fra Portugal, Chile og Storbritannia, har de ikke fått noen svar fra regjeringen.

– Disse handlingene ble begått i tråd med to statlige prinsipper, det ene var å slå ned på opposisjonen, det andre å bekjempe kriminalitet, deriblant ved å eliminere individer som ble oppfattet som kriminelle, sier Marta Valinas, en av forfatterne.

– Vi anser også at de dokumenterte forbrytelsene ble begått som del av et omfattende og systematisk angrep mot sivilbefolkningen, legger hun til.

Økonomien i grus

Venezuelas økonomi har de siste årene blitt rasert blant annet som følge av at inflasjonen har løpt løpsk. Millioner av landets innbyggere har flyktet til naboland, og det internasjonale presset har økt, både i form av amerikanske sanksjoner og det at flere land har anerkjent opposisjonslederen Juan Guaidó som landets legitime leder.

Maduro mener at dette er et forsøk på å styrte ham slik at andre land kan utnytte Venezuelas store oljeressurser.

Rapporten er 411 sider lang og basert på intervjuer med ofre, pårørende, øyenvitner, politibetjenter, tjenestemenn og dommere, samt videoer, satellittbilder og innhold på sosiale medier.

