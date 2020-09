Suga overtar som statsminister i Japan

utenriks

– Jeg skal sette sammen en regjering som jobber for folket, sa Suga da Japans nasjonalforsamling utpekte ham som statsminister.

Som sønn av en jordbærbonde skiller 71-åringen seg ut i japansk politikk, der mektige familier tradisjonelt har dominert.

De siste åtte årene har Suga vært Abes høyre hånd, hatt posten som sjefskabinettsekretær og i oppgave å lose regjeringens beslutninger gjennom et ofte tungrodd byråkrati.

Arbeidsnarkoman

Han har også vært regjeringens ansikt utad, til tross for at han verken regnes som karismatisk eller spesielt talefør, men har ikke veket unna for hissige ordvekslinger med journalister.

Han er kjent for sin store arbeidskapasitet og står ifølge nyhetsbyrået Kyodo opp klokka 5 hver morgen, leser alle de største avisene og sjekker japansk kringkasting, går i 40 minutter og tar 100 situps, spiser frokost og stiller deretter på kontoret presis klokka 9.

Som regjeringens talsmann har han vanligvis holdt to pressekonferanser daglig, hatt et 20-talls møter og spist en 5-minutters lunsj bestående av soba-nudler

Pragmatisk

Hvor Suga selv står politisk, forblir inntil videre et mysterium. Han blir sett på som mer pragmatisk enn ideologisk, og i valgkampen snakket han mer om byråkratiske utfordringer enn om politiske prinsipper.

Han har lovet å heve minstelønnssatsene, iverksette jordbruksreformer og trappe opp satsingen på turisme, men ellers vet man lite.

Store utfordringer

Utfordringene han står overfor er mange, inkludert en økonomi som var preget av resesjon alt før koronapandemien rammet.

Å bekjempe viruset og få ny fart på økonomien blir viktige oppgaver dersom Japan som planlagt skal kunne arrangere OL i Tokyo i juli neste år, en begivenhet som måtte avlyses i år som følge av pandemien.

– For å overvinne denne krisen og gi det japanske folk en form for lettelse, må vi lykkes med det statsminister Abe har satt i verk, sier Suga.

Det inkluderer i så fall omfattende pengebruk fra regjeringens side, aktiv pengepolitikk og byråkratiske reformer.

Novise

Utenrikspolitisk regnes Suga som en novise, men det ventes at han også på dette området vil videreføre Abes linje.

Abe har i motsetning til mange andre ledere hatt et uproblematisk forhold til USAs president Donald Trump, mens forholdet til Kina har vært mer anstrengt.

Det er ventet at Suga vil beholde Toshimitsu Motegi som utenriksminister og Taro Aso som finansminister, mens forsvarsminister Taro Kono trolig vil bli skiftet ut med Abes bror Nobuo Kishi.

Kono får trolig posten som minister med ansvar for administrative reformer, noe Suga har høyt på sin prioriteringsliste.

