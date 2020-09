Tegnell: Lite influensa bidro til høy koronadødelighet

utenriks

– Det fins en sterk kobling mellom en lav overdødelighet som følge av influensa og høy overdødelighet av covid-19, sier Tegnell til avisa Dagens Nyheter.

At influensasesongen var mild, gjorde at mange av de syke og sårbare, som vanligvis er de første som dør under en vanlig influensa, overlevde. Deretter ble de smittet av koronaviruset og døde av dette i stedet, ifølge Tegnell.

– Det man nå har sett, er at de land som har hatt en ganske lav dødelighet av influensa de siste to, tre årene, som Sverige, har en veldig høy overdødelighet av covid-19, sier han.

– Mens de som hadde høy influensadødelighet de to siste vintrene, som Norge, har hatt ganske lav covid-dødelighet. Man har sett samme tendens i flere land. Dette er kanskje ikke hele forklaringen, men en del av den, mener Tegnell.

87.575 har til nå testet positivt for koronavirus i Sverige, der det er registrert 5.860 koronarelaterte dødsfall.

Sverige har dermed 58 dødsfall per 100.000 innbyggere, nesten like mange som USA. Norge har til sammenligning fem, Finland sju og Danmark elleve. Gjennomsnittet i verden er tolv.

