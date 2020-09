OSSE sender bare 30 valgobservatører til USA

utenriks

Planen var å sende 500 observatører. Fredag opplyser OSSE at de kun sender 30.

Organisasjonen er mest kjent for å observere valg i land som Hviterussland eller Kirgisistan. Men OSSE har siden 2004 også sendt observatører til presidentvalg i USA, blant dem flere norske.

I år har OSSE uttalt at de frykter at USA-valget kan bli «det mest krevende på flere tiår», som følge av pandemien og presidentens uttalelser om at poststemmer ikke er til å stole på.

De 30 observatørene skal etter planen dra til USA i starten av oktober og bli der presidentvalget 3. november.

