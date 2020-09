Svensk studie: Antistoffer blir i kroppen i minst fire måneder

utenriks

– Dette er et positivt resultat. Det tilsier at vi har et godt immunforsvar etter covid-19, sier Charlotte Thålin, som er studiens hovedforfatter.

82 prosent av 400 ansatte ved Danderyds sykehus som i vår hadde antistoffer i blodet, hadde fortsatt antistoffer fire måneder senere.

2.149 personer ble testet i april, hvorav 405 personer hadde antistoffer mot covid-19 i blodet.

Dette betyr ikke nødvendigvis at de som ikke har antistoffer, ikke er immune, ifølge Thålin. Immunsystemet er komplekst, og målbare nivåer av antistoffer er bare en av flere markører.

