Det er foreløpig ikke nærmere kjent når avstemningen vil finne sted.

Kampen om plassen etterlatt av Ruth Bader Ginsburg i USAs høyesterett er i full gang i USA. Ginsburg døde fredag 18. september av komplikasjoner knyttet til kreft i bukspyttkjertelen.

Trump varslet søndag at han innen uka er over skal nominere en ny høyesterettskandidat, og at dette trolig blir en kvinne.

McConnell valgte i 2016 å vente med å stemme på høyesterettsnominasjonene fordi det var et valgår.

