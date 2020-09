utenriks

Mandag morgen hadde Svetlana Tikhanovskaja frokostmøte med EUs utenriksministere før de gikk videre til et ministermøte der situasjonen i Hviterussland er ett av de viktigste temaene.

– Vi føler Europas støtte til det hviterussiske folket og vår situasjon, sa Tikhanovskaja til NTB og et knippe andre medier på vei ut fra møtet.

– Vi forventer at EU ikke anerkjenner Lukasjenko som legitim president, at de innfører sanksjoner og at de slutter å støtte regimet økonomisk.

(©NTB)