FN-sjefen advarer mot ny kald krig

utenriks

I sin åpningstale i en nesten tom hovedforsamlingssal i New York advarte FNs generalsekretær Antonio Guterres mot en ny kald krig mellom USA og Kina.

– Vi går i en svært farlig retning. Vår verden har ikke råd til en framtid der de to største økonomiene deler kloden i et stort brudd, sa han.

Han pekte også på at verden er rammet av en historisk helsekrise, den verste økonomiske krisen siden depresjonen i 30-årene og trusler mot menneskerettighetene, og han oppfordret til global solidaritet i forbindelse med pandemien, også når det gjelder utvikling av vaksiner.

Lang talerliste

De to første som taler, er Brasils president Jair Bolsonaro og USAs president Donald Trump. De to representerer de to landene i verden som har registrert flest mennesker smittet av koronaviruset.

Også på den virtuelle talerstolen er Xi Jinping fra Kina, der pandemien startet, og Russlands Vladimir Putin. Russland har markert seg med rask utvikling av en mulig vaksine mot viruset.

Etter den formelle åpningen av FNs høynivåmøte mandag, der FNs 75-årsjubileum ble markert, var det tirsdag den lange talerlisten startet.

Konflikt mellom USA og Iran

Talene er ikke en dialog, men en serie erklæringer. Ikke desto mindre blir en av årets konflikter USAs ensidige gjeninnføring av FNs sanksjoner mot Iran, trass i at landet trakk seg fra atomavtalen og ifølge de andre i avtalen dermed ikke har noen rett til å gjeninnføre sanksjonene.

Iran er blant dem som taler første dag, mens statsminister Erna Solberg må vente til lørdag.

En lang rekke statsoverhoder og regjeringssjefer taler på årets virtuelle møte i stedet for å sende sine utenriksministre eller diplomater.

Det er bra, «men tanken på at de sitter hjemme med en bøtte popkorn og ser på hverandres taler, er litt komisk», mener Richard Gowan, som overvåker FN for Crisis Group, en tankesmie i Brussel.

