Rikelig tilgang på narkotika i EU trass i pandemien

Byrået peker særlig på kokain som et voksende problem. Renhetsgraden øker, og stadig flere mennesker legges inn til behandling, enda beslagene også øker kraftig.

I fjor var det også økt produksjon av syntetisk narkotika i Europa, blant annet nye syntetiske opioider og ecstasytabletter med høyt innhold av MDMA, ifølge Det europeiske overvåkingssenteret for narkotika og narkotikaavhengighet, som holder til i Portugal.

Byrået peker også på at det i løpet av det siste året har vært rekordstore beslag av heroin.

Liten effekt av pandemien

Koronapandemien ser ikke ut til å ha hatt noen vesentlig virkning på narkotikaproduksjonen, selv om stengte grenser har gjort distribusjonen mer uforutsigbar.

Byrået sier at organiserte forbryterbander raskt omorganiserte og tilpasset seg de nye forholdene, slik at produksjon, smugling og omsetning av narkotika kunne opprettholdes.

– Det er frykt for at nyskapende distribusjonsmodeller som er utviklet under nedstengningen, sammen med den økonomiske effekten på sårbare samfunn, skal øke utfordringene som et rikelig tilbud allerede innebærer, heter det i rapporten.

Det mørke nettet

Mens gatesalget er redusert på grunn av restriksjonene, ser det ut til at handelen i stadig større grad foregår på det mørke nettet, på sosiale medier og ved hjemmeleveranser.

Smugling med fly falt som følge av restriksjonene, men smugling på skip fortsetter på samme nivå som før pandemien.

Økt beslag av store partier med kokain, cannabis og heroin som kommer sjøveien, skaper bekymring for at de organiserte bandene har infiltrert legitime distribusjonskanaler som sjøtransport og store havner.

I 2018, som er det siste året byrået har statistikk for, ble det beslaglagt 181 tonn narkotika, 40 tonn mer enn året før, og beslagene av heroin doblet seg.

– Vi må være bekymret for at noen i våre samfunn kan bli mer utsatt for narkotikaproblemer etter hvert som de økonomiske følgene av pandemien gjør seg gjeldende, sier direktør Alexis Goosdeel i byrået.

