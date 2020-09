Kina vil bli karbonnøytralt innen 2060

utenriks

Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en firedel av verdens utslipp.

Målene som Xi presenterte i sin FN-tale tirsdag, er de mest konkrete som Kina har erklært offentlig så langt. Da Parisavtalen ble framforhandlet i 2015, lovet Kina at landets utslipp skulle nå toppen rundt 2030.

Tiltakene i avtalen utgjør et minimum av det som er nødvendig for å beskytte verden, sa Xi i sin tale under FNs høynivåmøte tirsdag.

– Menneskeheten kan ikke lenger overhøre naturens gjentatte advarsler, understreket presidenten.

Flere miljøaktivister og forskere reagerte positivt på Xis erklæring, som ble betegnet som overraskende.

– Et betydelig skritt framover for internasjonalt samarbeid, sier Patricia Espinosa, leder for FNs klimakonvensjon.

Klimaforsker Joeri Rogelj ved Imperial College i London mener Kinas nye erklæring vil få stor betydning for de internasjonale ambisjonene om tiltak mot klimaendringene.

Karbonnøytralitet innebærer å iverksette tiltak som er ment å kompensere for utslipp av klimagasser slik at påvirkningen på klimaet nulles ut.

