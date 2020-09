New Zealand må gjøre om på koronahistorien etter nyoppdagede tilfeller

utenriks

Det ene bekreftede smittetilfellet og de andre fem sannsynlige tilfellene stammer fra februar.

En person på besøk fra Italia ble syk med symptomer som stemmer over ens med koronavirus. Flere personer i familien ble også syke, men familiemedlemmet hadde ikke reist via Kina og ingen ble derfor testet for covid-19.

– Italia var ikke på det tidspunktet regner som et usikkert land med tanke på smitte, opplyser helsedepartementet.

Smitten ble først oppdaget etter at en av personene fra familien fikk sår hals i september og ble testet. Testen avdekket en gammel infeksjon.

Personen fra Italia er dermed det første koronatilfellet på New Zealand ettersom vedkommende meldte om symptomer 21. februar. Fra før ble en reisende fra Iran 28. februar regnet som landets første tilfelle.

– Som følge av det vil de andre medlemmene av familien bli regnet som de første lokale koronatilfellene på New Zealand, sier helsedepartementet, som legger til at smittetilfellene skal undersøkes videre.

New Zealand har rapportert i alt 1.824 smittetilfeller og har meldt om 25 koronarelaterte dødsfall.

