Danske koronatiltak forlenges etter smitterekord

Utviklingen går i feil retning i vårt naboland i sør, og på en pressekonferanse fredag ettermiddag varslet helseminister Magnus Heunicke at de nasjonale koronatiltakene som egentlig skulle utløpe 4. oktober, forlenges til den 18. oktober.

De innebærer at barer og restauranter stenger klokka 22 om kvelden. Stående gjester må alle ha på seg munnbind. I tillegg skjerpes også forsamlingsforbudet ytterligere. Regelen om at ikke mer enn 50 kan samles, gjelder fra lørdag også private fester.

Yngre smittes

Smittespredningen hos de yngre bekymrer Heunicke.

– Hver fjerde av dem som smittes, er mellom 20 og 29 år. Nivået er for høyt. Stigningen kom før vi ventet den, sier helseministeren.

– Vi skjerper nå reglene for fester for å holde resten av samfunnet mest mulig åpent. Det er utrolig beklagelig for dem som hadde planlagt fester i morgen. De må gå i gang med å kutte i gjestelisten, sier han.

Registreringen fredag er første gang det er flere enn 600 smittede i løpet av et døgn, skriver Ekstra Bladet. Samtidig er det nå langt flere som testes, noe som kan føre til at man fanger opp flere milde tilfeller.

Ifølge den siste oppdateringen fra Statens Serum Institut er det registrert totalt 25.597 smittetilfeller i Danmark.

Flere innlagte

For første gang siden begynnelsen av juni er det nå over 100 covid-19-pasienter på danske sykehus. Det siste døgnet økte antall innleggelser med seks og er oppe i 101. 25 av pasientene ligger på intensivavdeling, ni av dem med respirator.

Det siste døgnet har det vært to koronarelaterte dødsfall. Siden utbruddet startet, har 647 personer dødd i Danmark.

Også i Sverige var det to dødsfall og over 600 nye smittetilfeller det siste døgnet. Totalt har 5.880 mennesker dødd i forbindelse med pandemien i Sverige, viser tall fra Folkhälsomyndigheten. 90.923 har fått påvist smitte, 634 av dem i løpet av det siste døgnet.

