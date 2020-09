Karnevalet i Rio blir utsatt

utenriks

Den fortsatte spredningen av koronaviruset i Brasil gjør det umulig å avholde det årlige karnevalet på en sikker måte, opplyser Jorge Castanheira, leder for sammenslutningen av Rios sambaskoler.

Det er ikke satt noen ny dato for de tradisjonelle og storslåtte paradene, som for mange også en inntektskilde. Flere millioner turister tar vanligvis turen til byen for å delta på karnevalet.

Myndighetene i Rio de Janeiro har ikke fattet et vedtak om de mange gatefestene som også arrangeres under karnevalet. Uten en koronavaksine er det uvisst når store arrangementer kan gjenopptas, uttalte byens destinasjonsselskap forrige uke.

