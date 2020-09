Ukrainske myndigheter: 25 omkom da militærfly styrtet

utenriks

Flyet styrtet i Kharkiv-provinsen øst i Ukraina, like før klokken 21, lokal tid. Det var en gruppe studenter fra luftforsvarets høyskole om bord, og flyet var ute på treningstur.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser at det var et transportfly av typen Antonov An-26 som styrtet, en modell som først ble tatt i bruk i 1967 og var i produksjon fram til 1986.

Sivilforsvaret opplyser fredag kveld at det var 27 personer om bord i flyet, og at to av dem overlevde ulykken.

Flyet styret da det nærmet seg rullebanen. Bilder lagt ut i sosiale medier, viser et brennende flyvrak i mørket. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

Kharkivs guvernør Aleksej Kutsjera sier i meldinger på Telegram at en av flyets motorer sluttet å virke før styrten. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil besøke området lørdag.

(©NTB)