Avtalen er inngått mellom Houthi-opprørerne og den internasjonalt anerkjente regjeringen.

Fangeutvekslingen er et resultatet av den siste ukens forhandlinger i Sveits.

– Dette er en viktig dag for over tusen familier som forhåpentligvis veldig snart vil kunne ønske sine kjære velkommen hjem, sier FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffith, søndag.

Han takker også partene for å ha greid å se forbi det som skiller dem, og inngå en avtale som tjener den jemenittiske befolkningen.

