Sveitserne vil beholde arbeidsinnvandring fra EU

utenriks

Forslaget var fremmet av det høyreorienterte Folkepartiet (SVP), men søndag ble det avvist i en folkeavstemning.

Det endelige resultatet viste at 61,7 prosent av velgerne stemte nei.

– Det sveitsiske folk har talt og sendt en tydelig beskjed: Vi har en strålende fremtid foran oss. Vi ønsker resultatet velkommen og ser fram til å fortsette vårt nære samarbeid, skriver EU-president Charles Michel i en tweet søndag kveld.

Styrket samarbeid med EU

Sveits er ikke medlem av EU og heller ikke en del av EØS-avtalen, men har likevel sluttet seg til ordningen om fri bevegelse mellom Sveits og EU.

Eksperter mener at det nå kan bli aktuelt med nye forhandlinger om en mer omfattende avtale mellom EU og Sveits. Konservative politikere frykter at en slik avtale gradvis vil føre til at Sveits blir underlagt EUs lovverk.

Ifølge SVP har ordningen med fri flyt av mennesker mellom Sveits og EU ført til at det i snitt kommer 75.000 EU-borgere til landet i året. Partiet mener det har ført til overbefolkning, altfor høye boligpriser og press på landets velferdssystem.

Pappaperm, jagerfly og ulveskyting

Flere andre temaer sto også på stemmesedlene da Sveits søndag tok i bruk sitt velkjente direkte demokrati, som tillater velgere å si sin mening om saker av nasjonal interesse fire ganger i året.

Over 60 prosent av velgerne sa ja til å innføre to ukers pappapermisjon, som vitner om et skifte i landets relativt tradisjonelle tilnærming til familiepolitikk. Fram til nå har nybakte fedre kun fått lov til å ta én dag fri.

Et annet tema var hvorvidt landet skulle gå til innkjøp av nye jagerfly med en prislapp på svimlende 5,6 milliarder euro, tilsvarende om lag 62 milliarder kroner. Her ble det knepent flertall på 50,1 prosent i favør av flykjøp. I tillegg stemte velgerne ja til økte fellingstillatelser for ulv.

(©NTB)