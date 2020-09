NYT: Trump betalte ikke skatt i ti av de siste 15 årene

utenriks

Det viser opplysninger fra selvangivelser gjennom 20 år som New York Times har fått fatt i.

Ifølge avisa betalte Trump 750 dollar i inntektsskatt i 2016, året da han ble valgt til president, og 750 dollar igjen året etter.

I de årene han ikke betalte noe, var det angivelig fordi han hadde større tap enn inntekter.

Trump selv avviser på en pressekonferanse søndag kveld opplysningene og kaller dem fullstendig falske. Han hevder han har betalt mye i skatt.

En advokat for Trump Organization, Alan Garten, sa til New York Times at «de fleste, om ikke alle, faktaene synes å være upresise». Han sier at Trump har betalt titalls millioner dollar i skatt.

Trump er den første amerikanske presidenten i moderne historie som ikke har villet legge fram sine selvangivelser. Han hevder at hans skatteopplysninger er svært komplekse og at han ikke kan offentliggjøre dem siden de er under revisjon.

Det ville imidlertid ikke være til hinder for å offentliggjøre dem, og mange mener han nekter å legge dem fram fordi han har noe å skjule.

