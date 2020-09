Pakistansk opposisjonsleder pågrepet

utenriks

Sharif, som er broren til landets tidligere statsminister, korrupsjonsdømte Nawaz Sharif, ble pågrepet i Lahore mandag. En domstol nektet å løslate ham mot kausjon.

Opposisjonen hevder at pågripelsen var politisk motivert. De viser til at Sharif, som leder partiet Pakistan Muslim League (PMLN), for få dager siden lovet å felle statsminister Imran Khan og hans regjering.

– Vi lar oss ikke skremme av disse arrestasjonene, sier partiets talskvinne Marriyum Aurangzeb.

Shahbaz Sharifs bror Nawaz Sharif var statsminister i tre perioder, men ble tvunget til å gå av etter korrupsjonsanklager i 2017. Han ble dømt til ti års fengsel for korrupsjon, men dommen ble senere omgjort til sju års fengsel.

I november i fjor fikk Sharif innvilget fire ukers permisjon for å gjennomgå en hjerteoperasjon i London. Han returnerte aldri til Pakistan, og Khan-regjeringen opplyste for få dager siden at de vurderer å begjære ham utlevert.

