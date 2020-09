Titusener på flukt fra branner i Californias vindistrikter

utenriks

Under en oransje himmel ble vingårder og bygninger tatt av flammene som sprer seg farlig fort over 4.500 hektar. Brannene er overhodet ikke under kontroll, ifølge statens brannvesen Cal Fire.

Flere kjente vingårder som Chateau Boswell og deler av Castello di Amorosa er gått opp i flammer, mens det er store ødeleggelser i utkanten av byen Santa Rosa.

Nesten 34.000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og ytterligere 14.000 har fått beskjed om gjøre seg klar til å evakuere raskt om nødvendig mens ilden sprer seg i tørt kratt og vanskelig kupert terreng.

Flere av stedene som nå trues av brannen i Napa og Sonoma, ble lagt i aske også for tre år siden. Da mistet 44 mennesker livet, og flere tusen bygninger brant ned.

California har i flere måneder vært herjet av skog- og krattbranner som guvernør Gavin Newsom sier skyldes klimaendringer. De sprer seg raskt på grunn av langvarig tørke, den kraftige sommervinden og en hetebølge.

Newsom sier at brannsesongen nå er på sitt verste, med den sterke Santa Ana-vinden som blåser i retning Los Angeles. Fem av de seks største brannene i Californias historie brenner nå.

