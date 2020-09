Tyskland strammer inn koronaregler for arrangementer

utenriks

Smitteverntiltaket er et resultat av forhandlinger mellom statsminister Angela Merkels føderale regjering og myndighetene i landets 16 delstater.

Innstrammingene vil ikke umiddelbart gjelde over hele landet, men slår inn lokalt når antallet nye smittetilfeller passerer 35 per 100.000 innbyggere i et bestemt område.

Privat eiendom er eksplisitt unntatt fra begrensningene. I stedet kommer myndighetene med en anbefaling om at man begrenser samlinger i private hjem til 25 personer, ifølge DPA.

