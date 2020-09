Tsjekkia og Slovakia erklærer unntakstilstand

utenriks

Praha innfører unntakstilstand fra 5. oktober og i to uker framover. Det innebærer forbud mot tilskuere på stadioner og strenge deltakerbegrensninger på arrangementer både innendørs og utendørs i Tsjekkia.

Bratislava innfører unntakstilstand allerede torsdag, og Slovakia påbyr fra torsdag bruk av munnbind utendørs der avstandsregler ikke kan overholdes.

Slovakia har knappe 70 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens det tilsvarende tallet for Tsjekkia har passert 270.

– Tsjekkia er blant landene med den høyeste smitteøkningen, sier helseminister Roman Prymula.

Tsjekkia går til valg

– Vi har innført tiltak som vil dempe veksten, tilføyer epidemiologen som ble statsråd tidligere i september.

Slovakias statsminister Igor Matovic sier restriksjonene i alle fall skal gjelde fram til november.

– Deretter vil vi avgjøre hvorvidt de må fortsette, eller om vi kan gå tilbake til normalen, sier Matovic.

Tsjekkia skal holde regionalvalg og valg på nytt senat fredag og lørdag. Men fra mandag vil det i Tsjekkia bare være tillatt med inntil ti deltakere på arrangementer innendørs – 20 utendørs.

Næringslivet skal skånes

Familieselskaper, arbeidsplasser, kinoer og teatre får unntak, men ikke opera og musikaler.

– Synging er blant de mest risikofylte aktivitetene, sier Prymula.

I Slovakia settes en øvre grense på 50 personer for arrangementer.

Tsjekkia skal også stenge videregående skoler og gå over til digital undervisning i regioner med stor smittespredning.

– Tiltakene gjelder primært fritidsaktiviteter og vil ikke påvirke økonomien, sier Prymula.

Verken grenser, butikker eller restauranter eller restauranter skal stenges, ifølge regjeringen. Unntakstilstanden gir også regjeringen fullmakt til å gi høyere bøter for brudd på smittevernreglene. Tsjekkia var i unntakstilstand i to måneder tidligere i år som følge av koronaviruset.

Nesten 2.000 nye smittede

Etter å ha tatt tidlig grep med blant annet munnbind-påbud utendørs, ble de to nabolandene spart for pandemiens verste herjinger tidligere i år. Regjeringene i begge land opphevet derfor de fleste koronarestriksjoner før sommerferien.

Men etter kraftig økning i nye smittetilfeller og koronarelaterte dødsfall, er begge det to EU-landene tvunget til å gjeninnføre strenge smitteverntiltak.

Slovakia har påvist 10.141 smittetilfeller og 48 dødsfall. Tsjekkia har 67.843 smittetilfeller og 636 dødsfall, og bare tirsdag ble det registrert 1.965 nye smittetilfeller i landet.

Slovakia har færre enn ett dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Tsjekkia har seks. Norge har til sammenligning fem dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Spania har 68.

