Amerikanske flyselskaper vil permittere 32.000 ansatte

– Våre folkevalgte har ikke klart å enes om en covid-19-hjelpepakke. Det gjør at vi fra i morgen vil starte den tunge prosessen med å permittere 19.000 av våre hardt arbeidende og hengivne kolleger, sa American Airlines' administrerende direktør Doug Parker onsdag.

Kort tid etter kunngjorde United Airlines permittering av 13.000 ansatte.

Men de to selskapene holder døren åpen for å avlyse permitteringene hvis Kongressen klarer å få i stand en hjelpepakke i løpet av de neste dagene.

American Airlines og United Airlines er blant USAs fire største flyselskaper. Selskapene og de ansattes fagforeninger har forsøkt å overtale Washington til å bruke skattebetalernes penger på å betale lønn for de ansatte i luftfartsbransjen i ytterligere seks måneder, det vil si ut mars.

Forhandlinger

Anmodningen deres er knyttet til forhandlingene om en større koronahjelpepakke i Kongressen. Disse forhandlingene har bremset opp.

Finansminister Steven Mnuchin sa onsdag at Trump-administrasjonen ønsker å hjelpe hoteller, flyselskaper og skoler. Han sa at han var i samtaler med flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus, men antydet at Det hvite hus ikke ønsker å overstige en grense på rundt 1.500 milliarder dollar. Dette beløpet er 700 millioner dollar under beløpet som demokratene mener trengs.

– Jeg tror ikke at vi kommer til å få i gang noen fremgang av betydning før torsdag, sa Mnuchin onsdag kveld til Fox Business.

– Får spesialbehandling

Koronapandemien har ført til at flyselskaper i USA har overtalt titusener av ansatte til å førtidspensjonere seg eller takke ja til sluttpakke. Men selv etter at denne runden var ferdig, har selskapene fortsatt flere flygere, besetningsmedlemmer, mekanikere og andre ansatte enn de har trengt.

Kritikere mener at flyindustrien ikke bør få spesialbehandling.

– Flyselskapene er alltid de første som tigger om hjelp. De blir reddet gang på gang. Flyselskaper har historisk ikke forberedt seg tilstrekkelig på neste unntakssituasjon fordi de vet at de blir reddet, sa Veronique de Rugy, stipendiat ved George Mason University og spaltist, i et intervju nylig.

70 prosent fall

I mars ga Kongressen grønt lys til en pakke på 25 milliarder dollar for å dekke lønnsutgifter for ansatte i flyselskaper ut september, samt opptil ytterligere 25 milliarder dollar i lån som selskapene kunne bruke til andre formål.

Luftfartstrafikken i USA er 70 prosent lavere nå enn for ett år siden. Tegn på en svak bedring forsvant i sommer da koronapandemien nådde nye topper i mange delstater.

(©NTB)