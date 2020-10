Chrissy Teigen og John Legend i sorg etter spontanabort

utenriks

Teigen, som har norske aner, slipper nyheten på Twitter, mediet som har gjort henne kjent langt utenfor modellverdenen.

– Vi kjører hjem fra sykehuset uten en baby. Dette er uvirkelig. Vi er i sjokk og i en dyp smerte du bare hører om, en type smerte vi aldri har opplevd før, skriver hun.

Teigen ble innlagt på sykehus da hun hadde kraftige blødninger tidligere i uka.

– Vi klarte aldri å stoppe blødningen og få gitt babyen vår væskene han trengte, til tross for poser på poser med blodoverføring. Det var bare ikke nok, skriver Teigen.

Paret har to barn fra tidligere, og det ble kjent at Teigen var gravid i august. De har gitt barnet som mistet livet, navnet Jack.

– Til vår Jack. Jeg er så lei meg for at de få øyeblikkene i ditt liv inneholdt så mange komplikasjoner, at vi ikke kunne gi deg hjemmet du trengte for å overleve. Vi vil alltid elske deg, skriver Teigen.

