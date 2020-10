EU tar rettslige skritt mot Storbritannia

utenriks

Britiske myndigheter er informert om saken i et brev sendt torsdag morgen, ifølge EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Kommisjonens skritt gjenspeiler det sure forholdet som eksisterer mellom unionen og Storbritannia, bare måneder før britene forlater EU for godt. Forhandlingene om handelsavtale har øyensynlig kjørt seg fast, og tiden er i ferd med å løpe fra en atskillelse bygget på en omforent avtale.

EU hadde gitt den britiske regjeringen frist til månedsskiftet med å trekke lovforslaget. Det skjedde altså ikke. I stedet ble det vedtatt i Underhuset tirsdag.

Ikke ensidig

Den nye loven åpner for at den britiske regjeringen på egen hånd kan avgjøre enkelte spørsmål knytte til handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, selv om det skulle bryte med brexitavtalen.

EU sier den kommende loven, som er sendt videre til Overhuset, bryter både med avtalens ånd og bokstav. Dermed bryter den også Storbritannias folkrettslige forpliktelser. Den britiske ministeren for Nord-Irland har innrømmet at den bryter folkretten «på svært spesifikt og begrenset vis».

Det kommisjonen nå har gjort, er å sende et formelt åpningsskriv i en omstendelig rettslig prosess. Den britiske regjeringen har en måned på seg til å svare, opplyste von der Leyen torsdag.

Men den første reaksjonen fra London lot ikke vente på seg. En regjeringstalsmann forsvarte lovvedtaket fra onsdag som gir regjeringen anledning til å overprøve deler av brexitavtalen som ble inngått med EU i fjor.

Forsvarer vedtak

– Regjeringen skal, når tiden er inne, gi et formelt svar til kommisjonen. Men saken er den at regjeringen måtte skape et juridisk sikkerhetsnett for å beskytte integriteten til Storbritannias indre marked, en ordning som gjør at medlemmer av regjeringen kan innfri sine forpliktelser overfor Nord-Irland og trygge gevinstene som er oppnådd gjennom fredsavtalen, sier talsmannen.

Kjernen i saken er den kompliserte ordningen som EU og Storbritannia ble enige om for å håndtere det forhold at Irland fortsatt er med i unionen, mens England, Wales, Skottland og Nord-Irland samlet går ut.

Avtalen skulle sikre handelen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, uten å skapte nye barrierer og uten å kompromittere reglene som styrer EUs indre marked. Statsminister Boris Johnson gikk med på avtalen, men har nå fått vedtatt en lov som gjør at han overstyre deler av den.

