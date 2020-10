Armenia åpen for megling i striden med Aserbajdsjan

utenriks

I en uttalelse sier regjeringen at den er klar for å samarbeide med USA, Frankrike og Russland for å gjenopprette våpenhvilen i området hvor det den siste uken har vært harde kamper.

Presidentene Donald Trump, Emmanuel Macron og Vladimir Putin kom torsdag med en felles uttalelse der de ba Armenia og Aserbajdsjan om å legge ned våpnene umiddelbart.

Nesten 200 mennesker er bekreftet drept i kampene mellom armenske og aserbajdsjanske styrker som brøt ut søndag. Landene kjemper om det omstridte området Nagorno-Karabakh, som ligger i Aserbajdsjan, men kontrolleres av armenske separatister.

Tidligere i uken har både Armenia og Aserbajdsjan avvist muligheten for nye fredsavtaler. Aserbajdsjan har tette forbindelser til Tyrkia, og den tyrkiske presidenten Tayyip Recep Erdogan sa torsdag at våpenhvile kun blir aktuelt hvis alle armensk-støttede styrker trekker seg ut av Nagorno-Karabakh.

Armenia har anklaget Tyrkia for å støtte Aserbajdsjan med militære styrker, noe Tyrkia avviser. Frankrikes president Emmanuel Macron mener ytterliggående islamister har reist til Nagorno-Karabakh via Tyrkia, noe han har bedt Tyrkia forklare.

(©NTB)