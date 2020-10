utenriks

I Frankfurt og Paris falt de viktigste indeksene 1,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs sank 0,6 prosent.

Også i Asia pekte pilene nedover, og Nikkei-indeksen i Tokyo gikk ned 0,67 prosent i løpet av fredagen.

I den såkalte førhandelen i New York falt de viktigste aksjeindeksene nesten 2 prosent etter at Trump skrev på Twitter at han hadde testet positivt for koronaviruset.

Oljeprisen ble også påvirket, og prisen på nordsjøolje hadde falt 3 prosent litt etter klokken 8 norsk tid.

