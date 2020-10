SOHR: 28 syriske jihadister drept i Nagorno-Karabakh

utenriks

Ifølge SOHR har over 850 tyrkiskstøttede syriske opprørere funnet veien til Nagorno-Karabakh, der de kjemper sammen med aserbajdsjanske styrker.

Russland hevdet tidligere i uka at jihadister fra Syria deltok i kampene, og det samme gjør Frankrikes president Emmanuel Macron.

Ifølge Macron tyder etterretningsinformasjon på at rundt 300 syriske opprørere fra Aleppo-området i Syria har reist til Nagorno-Karabakh via Gaziantep i Tyrkia. Han anklager Tyrkia for å ha lagt til rette for dette.

– En rød linje er blitt krysset, noe som er uakseptabelt. Jeg oppfordrer alle Nato-partnere til å stille seg opp mot denne oppførselen fra et Nato-medlem, sa Macron natt til fredag.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og et større område rundt har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens fall.

(©NTB)