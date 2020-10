Trump går i karantene i Det hvite hus

utenriks

– Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMMEN komme oss gjennom dette, tvitrer presidenten.

Trumps lege opplyser at presidenten vil fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver og at paret vil gå i karantene i Det hvite hus.

– Presidenten og førstedamen er begge i god form i øyeblikket, og de planlegger å være hjemme i Det hvite hus under rekonvalesensen, skriver legen Sean Conley i en uttalelse natt til fredag lokal tid.

I risikogruppen

Få timer tidligere ble det kjent at Trump hadde gått i karantene mens han ventet på koronatestresultat. Hans nære rådgiver Hope Hicks (31) testet positivt for koronaviruset tidligere torsdag.

Hun dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks var også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset. At han er overvektig, bidrar også til å øke risikoen.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trumps koronasmitte er den mest alvorlige kjente helsesituasjonen for en sittende amerikansk president i nyere historie.

Aksjemarkedene reagerte negativt på nyheten om at Trump er smittet. I den såkalte førhandelen i New York falt de viktigste aksjeindeksene nesten 2 prosent.

– Jeg ønsker Donald Trump og alle som er smittet av korona, god bedring! Vi står midt i en pandemi, og dette er et eksempel på hvor smittsomt viruset er. Det er derfor vi har innført smittevern, skriver statsminister Erna Solberg i en SMS til VG.

Valgkamptur avlyst

En valgkamptur til Florida fredag er nå avlyst. Trump skulle etter planen ha deltatt på et valgkamparrangement i byen Sanford.

Presidenten planlegger fredag fortsatt å gjennomføre et telefonmøte om støtte til eldre mennesker som er sårbare for koronasmitte.

Før Trump hadde fått testresultatet, stilte han torsdag opp i et telefonintervju med Fox News.

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump da, og la til at resultatet kunne bli klart enten sent torsdag kveld eller fredag morgen.

Han bekreftet også at han og Melania tilbringer mye tid sammen med Hope Hicks. I løpet av den siste uken skal hun blant annet ha fløyet sammen med Trump i helikopter, hvor passasjerene sitter forholdsvis tett.

Over 200.000 døde

USA er hardt rammet av koronapandemien, og over 210.000 koronasmittede amerikanere har så langt dødd. Over 7,4 millioner mennesker i USA har fått påvist smitte.

Trump har en rekke ganger nedtonet risikoen som pandemien utgjør. Selv om smitten fortsatt sprer seg en rekke steder i landet, mener han USA er forbi den verste fasen.

I valgkampen har han gjennomført en rekke folkemøter som er blitt kritisert for manglende smitteverntiltak. Selv unnlater Trump vanligvis å bruke munnbind, og han latterliggjorde Joe Biden for hans bruk av munnbind da de to møttes til debatt tidligere denne uken.

Innførte hurtigtesting

I løpet av koronapandemien er flere politiske toppledere blitt smittet, og Storbritannias statsminister Boris Johnson ble alvorlig syk. Han lå tre dager på intensivavdeling på sykehus.

Også Brasils president Jair Bolsonaro har vært smittet, og Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi sa han gikk gjennom et helvete da han ble smittet og alvorlig syk.

I USA har det vært flere episoder der personer har fått påvist smitte etter å ha vært i nærheten av Trump eller medlemmer av hans regjering. I Det hvite hus ble det i april innført en praksis med hurtigtesting av alle som var nær presidenten.

Dersom Trump skulle bli alvorlig syk, er det visepresident Mike Pence som midlertidig blir fungerende president. Pence skriver på Twitter at han og kona Karen ber for at Trump og Melania raskt må bli friske igjen.